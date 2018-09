Capital paulista terá dia de sol e poucas nuvens

A manhã desta quinta-feira, 8, na cidade de São Paulo (SP) começou com céu claro, sem nuvens e com uma temperatura de 11ºC, em gradativa elevação ao longo do dia. Segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), o sol favorece o aumento da temperatura, que por volta das 8 horas já era de 13ºC. Para hoje, não há previsão de chuvas para a capital paulista e o tempo fica ainda mais seco. As temperaturas no período da tarde não devem ultrapassar a marca dos 23ºC e chegam a 15ºC à noite.