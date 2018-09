Capital paulista terá dia de sol e temperatura amena

Os paulistanos tiveram mais uma madrugada de frio. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros registraram, por volta das 6h30 de hoje, 12,5°C no Mirante de Santana, ponto oficial de medição, na zona norte de São Paulo. Para esta terça-feira, 6, a previsão é a de sol, poucas nuvens, temperatura amena e sem chuva. A máxima deve atingir 21°C ou 22°C, entre 14 horas e 15 horas. A próxima madrugada poderá ser ainda mais fria do que foi a desta terça. Em outros pontos da cidade, houve marcas até mais baixas do que esses 12,3°C. Foi o caso, por exemplo, do Campo de Marte, na região norte, onde, às 7 horas, os termômetros acusavam temperaturas entre 11°C e 12°C. Já em Parelheiros, no extremo sul da capital paulista, a situação foi ainda pior. Conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo, a mínima verificada na área esta madrugada foi de 7,3°C.