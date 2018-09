Capital paulista terá dia nublado com pouco sol

A manhã desta terça-feira, 13, na cidade de São Paulo começou com tempo encoberto, com poucas aberturas de sol, o que deve predominar durante toda a manhã e no período da tarde, segundo previsão da Climatempo. Ao longo do dia, o céu deverá ficar nublado, mas sem possibilidades de chuva. As temperaturas devem variar entre os 13ºC e 20ºC, de acordo com a Climatempo. No período da noite, a quantidade de nuvens deve aumentar, deixando o céu totalmente encoberto.