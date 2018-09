Capital paulista terá dia nublado e sem chuva A manhã de hoje em São Paulo começou com céu parcialmente nublado, com a temperatura variando em torno dos 17ºC e algumas aberturas de sol, segundo informações do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Ao longo do dia, a quantidade de nuvens deve diminuir e a temperatura deve ter lenta elevação, chegando à marca dos 25ºC no período da tarde. À noite, o céu deve permanecer mais limpo, com poucas nuvens. O tempo não deverá sofrer alterações até quarta-feira, quando uma frente fria chega à região e traz chuvas a partir de quinta-feira, segundo previsão do CGE.