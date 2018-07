Capital paulista terá dia quente e máxima de 30ºC

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), nas próximas horas a temperatura não deve cair muito. Hoje o dia deve ser quente, com máximas que podem atingir 30ºC no período da tarde.

Mudança

Em função do avanço de uma frente fria que passa pela costa paulista, os modelos de previsão apontam mudança do tempo a partir de amanhã. O sistema não traz chuvas significativas, mas aumenta a quantidade de nuvens e muda a direção dos ventos trazendo ar mais frio. As temperaturas máximas declinam, e não passam dos 22ºC. As mínimas devem ficar em torno dos 11ºC. As últimas simulações indicam queda acentuada da temperatura mínima, que fica em torno dos 10ºC no próximo fim de semana.

Regiões

Hoje uma frente fria avançará pelo Sul do País e provocará chuva em Santa Catarina, no Paraná e sul de Mato Grosso do Sul, inclusive com chance de chuva forte. Nas demais áreas de Mato Grosso do Sul, no sul e oeste de São Paulo haverá pancadas de chuva a partir da tarde. A temperatura estará em queda no Rio Grande do Sul.

Segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), o dia terá sol entre variação de nuvens e pancadas de chuva isoladas no oeste da Região Norte. No litoral nordestino haverá possibilidade de chuva. O dia será de muito sol e calor nas demais áreas do Brasil. A umidade ainda estará baixa entre o sudeste do Pará e o Rio de Janeiro.