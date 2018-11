Capital paulista terá mais uma semana com tempo seco A capital paulista terá mais uma semana com tempo seco. Essa condição só mudará na sexta-feira, com a chegada de uma frente fria vinda da região Sul, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Em função do tempo aberto e seco, os índices de umidade relativa devem ficar abaixo dos 30% em alguns bairros da capital, principalmente no período da tarde. As temperaturas permanecem elevadas, e a máxima prevista fica em torno dos 30ºC.