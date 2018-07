Capital paulista terá novo dia com pancadas de chuva O dia de hoje na capital paulista será bem parecido com o de ontem, com o sol aparecendo alternado com muitas nuvens durante a manhã e pancadas de chuva e possíveis trovoadas à tarde, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Podem ocorrer novos pontos de alagamentos, devido à intensidade das chuvas, de acordo com o CGE. A máxima deve chegar aos 31º C. A manhã começou com céu nublado e sem chuva em São Paulo. A temperatura no aeroporto de Congonhas, na zona sul da cidade, é de 19º C, com ventos de nordeste e 93,7% de umidade relativa do ar. Na estação do CGE no Butantã, zona oeste, a temperatura é de 22,2º C e, na estação da Consolação, é de 18,6º C. Amanhã, a aproximação de uma nova frente fria começa a mudar o tempo em São Paulo, provocando chuvas mais generalizadas.