Capital paulista terá pancadas de chuva à tarde A manhã de hoje, em São Paulo, começou sem chuva e com variação de nuvens. O tempo deve permanecer com sol até o período da tarde, quando são esperadas pancadas de chuva típicas de verão, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). A véspera do Natal será um dia quente, com máximas que devem atingir os 33º C. Amanhã, a propagação de uma frente fria provoca nebulosidade, declínio das temperaturas e chuvas mais generalizadas, o que eleva o potencial de alagamentos e deslizamentos de terra em áreas de risco, de acordo com o CGE.