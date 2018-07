Capital paulista terá segunda-feira ensolarada

A manhã desta segunda-feira, 29, começou com poucas nuvens na capital paulista e o dia será ensolarado, com a máxima chegando aos 30ºC no período da tarde, quando as nuvens aumentam, porém não há previsão de chuva, segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Nesta terça, 30, o sol também aparece forte e as nuvens aumentam ao longo do dia. A temperatura máxima será de 29ºC e não há previsão de chuva significativa. Veja também: Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo A previsão do tempo para a sua cidade As chuvas fortes, com potencial para transtornos retornam no dia 31 de dezembro, véspera do ano-novo, devido à aproximação de uma nova frente fria. Podem ocorrer alagamentos, de acordo com o CGE. As possibilidades de ocorrer chuvas durante a virada no Réveillon são poucas, de acordo como CGE. Na sexta e no sábado, o tempo continua chuvoso, devendo melhorar apenas no domingo.