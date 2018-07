No domingo (24/4) e na segunda-feira (25/4), a passagem de uma frente fria pelo oceano aumenta a nebulosidade e causa chuvas isoladas com períodos de melhoria ao longo do dia. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), durante esse dias, os termômetros devem variar entre mínimas de 18ºC e máximas de 28ºC.