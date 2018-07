Capital paulista terá tempo quente e chuva à tarde

A partir da tarde, o calor forma nuvens carregadas que provocam pancadas de chuva com trovoadas. Haverá pontos com maior intensidade e com potencial para rajadas de vento, queda de granizo e formação de alagamentos. A temperatura máxima atinge os 29ºC.

De acordo com previsão do Centro de Gerenciamento de Emergência (CGE), nos próximos dias o tempo não muda muito. As manhãs continuam com sol entre nuvens e temperaturas em elevação. Durante as tardes, áreas de instabilidade formadas pelo aquecimento e favorecidas pela entrada da brisa marítima provocam pancadas de chuva com trovoadas. Os termômetros oscilam entre a mínima de 18ºC e a máxima de 27ºC.