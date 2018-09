Capital paulista terá tempo quente e pancadas de chuva O dia na capital paulista começou com muitas nuvens no céu, névoa úmida e visibilidade reduzida. Durante o dia, o sol vai aparecer entre nuvens e o tempo volta a ficar quente e abafado, com máxima prevista de 30ºC. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), no período da tarde, devem ocorrer pancadas de chuva de intensidade forte, rajadas de vento e trovoadas.