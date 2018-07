Capital tem 67 casos de dengue

Entre os 96 bairros da capital paulista, monitorados pela Secretaria Municipal da Saúde, 34% deles já registraram pelo menos um caso de dengue nos primeiro trimestre deste ano.

O Sacomã, zona sul de São Paulo, lidera o ranking com 9 pessoas infectadas, seguido de Ermelino Matarazzo, na zona leste, com 6 e Vila Medeiros, na zona norte, com 4.

No total, foram confirmados 67 casos de dengue em São Paulo este ano.

O número praticamente dobrou desde a última atualização feita pela secretaria, em 24 de fevereiro. Até aquela data, eram 34 pessoas infectadas.

No ano passado, 63% dos bairros da capital tiveram registro de casos da doença.