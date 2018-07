Capital terá feira de agricultura limpa A supervisão geral de abastecimento da Secretaria de Subprefeituras de São Paulo inaugura amanhã a Feira da Agricultura Limpa, no Parque Burle Marx, Panamby. A feira acontecerá todos os sábados, das 7 às 13 horas. Os produtos comercializados não usam defensivos químicos agressivos e toda a mercadoria é produzida na cidade de São Paulo, o que minimiza emissões de gases de efeito estufa e reduz o valor do transporte. O cultivo é acompanhado por técnicos do Programa Agricultura Limpa, lançado em 2010. O endereço é Avenida Dona Helena Pereira de Moraes, 200.