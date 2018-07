Capitalização ainda traz incertezas

Na quarta-feira da semana passada, a Câmara aprovou a capitalização da empresa e, também, o uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por parte dos trabalhadores que já investiram em Fundos Mútuos de Privatização (FMP) no ano 2000. No curto prazo, a Petrobrás ainda tem algumas incertezas com relação a essa capitalização, como a falta da aprovação no Senado, indefinições sobre o pré-sal, etc. Caso tudo dê muito certo, a capitalização ocorrerá a partir de julho, mas acreditar que o Senado não fará emendas ao projeto é uma aposta muito arriscada. De qualquer forma, estamos assistindo a um desrespeito do acionista minoritário, pois o governo insiste em dizer que o dinheiro do FGTS deve ser preservado para outros projetos, esquecendo que é o direito do acionista preservar a participação acionária em qualquer empresa. Ainda é cedo para sabermos o valor de subscrição das novas ações, mas deve ser acima do nível atual de R$ 35/ação preferencial. Para o atual acionista, será um bom negócio porque o FGTS rende ao trabalhador 3% ao ano mais TR, que no ano passado foi de 3,9% - contra a inflação (IPCA) de 4,31%.

Quero iniciar uma poupança e, daqui a dois anos, usá-la para pagar a faculdade. Qual banco eu devo escolher para obter um melhor rendimento do dinheiro aplicado a longo prazo?

Estou entendendo que a pergunta é referente à poupança de maneira geral, ou seja, guardar dinheiro para o futuro e não somente sobre a caderneta de poupança. No caso da caderneta de poupança, há garantia para valores até R$ 60 mil por CPF e por instituição financeira. Portanto, independentemente do banco, o seu rendimento será o mesmo e o risco, também. No caso de realização de investimento, sempre devemos observar duas variáveis importantes: o prazo que temos para deixar o dinheiro rendendo e o quanto é importante aquela poupança. Neste caso, o leitor tem um prazo não muito longo e o dinheiro será usado para um objetivo de muita importância, a educação. Assim, não há como ele correr um alto grau de risco, independentemente do seu perfil como investidor. Recomenda-se, neste caso, que seja buscado investimentos de baixo ou médio risco, como tesouro direto, CDBs, fundos de renda fixa ou, até mesmo, caderneta de poupança. Particularmente, no caso da opção pelo CDB, a escolha do banco é importante. Você deve buscar uma instituição financeira com a qual mantenha relacionamento e verificar as taxas oferecidas. Mas não deixe de comparar com outras. Pelo lado de risco, fique tranquilo, porque o CDB também tem cobertura do Fundo Garantidor de Créditos de até R$ 60 mil.

Se o juro vai subir, como prevê o mercado, é melhor eu pegar um empréstimo logo para não pagar taxas mais altas?

Há, sim, uma expectativa generalizada no mercado financeiro de que os juros devam subir, já em março ou, no máximo, em abril. Mas o raciocínio de antecipar empréstimos para não pagar taxas mais altas não é tão simples. Primeiro porque empréstimos sempre devem ser evitados, afinal, a taxa de juros no Brasil é alta, mesmo agora. A taxa real de juros está acima de 5% ao ano. Assim, a taxa de qualquer linha de crédito, particularmente para consumo de bens, faz com que as prestações sejam bem salgadas para o nosso bolso. Antecipar empréstimos significa começar a pagar juros mais cedo. Porém, obviamente, caso o empréstimo seja captado agora, para comprar algo essencial, o leitor deverá pagar uma taxa menor. Mas isso somente se o período de juros mais altos for longo o suficiente para terminar suas prestações. De outro lado, há ainda a possibilidade de os juros voltarem a cair antes do fim do prazo de empréstimo. Assim, a opção de antecipar a linha de crédito poderá não trazer vantagem alguma.

Vale a pena antecipar a restituição do Imposto de Renda em algum banco? Hoje, todos os bancos de varejo oferecem essa opção.

Há somente um caso em que a pessoa pode obter alguma vantagem em optar pela antecipação do Imposto de Renda. É quando ela está endividada e pagando juros muito altos. Desta maneira, trocar uma dívida mais cara por outra mais em conta é sempre uma boa opção. Mas eu já conheci pessoas que, para poder viajar, anteciparam a restituição do Imposto de Renda. O fato é que a pessoa foi viajar, a dívida ficou e a devolução do IR atrasou. Em resumo, foi uma volta de viagem com um gosto muito amargo, porque, enquanto a devolução não for recebida, a dívida continua viva e assim continuará até você conseguir quitá-la.

Fabio Gallo é professor de Finanças da Escola de

Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas (EAESP/FGV) e da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Graduado em engenharia e administração de empresas, além de ter doutorado em Finanças pela FGV, Gallo já escreveu vários livros, nos quais abordou temas como investimentos, aposentadoria, orçamento familiar e educação.