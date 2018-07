Capitania dos Portos apreende habilitações falsas no PR A Capitania dos Portos do Paraná (CPPR) apreendeu 120 Carteiras de Habilitação de Amadores (CHA) falsas durante a Operação Verão, encerrada na semana passada. O documento é de uso obrigatório para operar embarcações de esporte ou recreio, entre elas o jet ski, e é emitida exclusivamente pela Marinha do Brasil, por meio das Capitanias dos Portos. Quem adquire a carteira falsa está sujeito a ser indiciado em Inquérito Policial Militar.