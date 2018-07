Capitania dos Portos faz fiscalização no Rio A Capitania dos Portos do Rio de Janeiro deu início hoje à ação de fiscalização concentrada na costa dos municípios de Angra dos Reis e Parati, ambos no litoral sul do Estado. A operação conta com um grande aparato militar que reúne cem militares, dez embarcações, além de um helicóptero da Força Aeronaval e um navio patrulha do Grupamento Naval do Sudeste.