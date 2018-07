Capitania investiga acidentes com motoaquáticas

Até a tarde desta segunda-feira, 27, ele permanecia internado em estado grave num hospital de Santos (SP). A assistente administrativa Kelli Kaneda, de 41 anos, participava de um passeio marítimo pelo Canal de Bertioga, com o marido e um grupo de amigos e, ao descer para um mergulho no mar, foi atingida pela hélice da lancha.

Kelli morreu no local, em consequência dos sérios ferimentos que recebeu nas costas. De acordo com as primeiras informações obtidas pela Capitania, ela teria se lançado ao mar, antes que a embarcação concluísse a manobra para encostar em frente a um restaurante flutuante, localizado no Canal de Bertioga, nas proximidades do Guarujá.

A lancha era pilotada pelo proprietário da embarcação. Segundo o que apurou a Capitania, o rapaz é habilitado e estava com toda a documentação em dia. Ele passou pelo teste do bafômetro, que deu resultado negativo, e foi convocado para prestar depoimento nesta segunda-feira, na Capitania dos Portos, em Santos. O Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar Kelli, que foi avistada boiando, pelo condutor da lancha.

Já o acidente de São Vicente foi registrado nas proximidades da Ilha Porchat, num trecho conhecido como Garganta do Diabo, onde as correntes marítimas costumam ser bastante fortes. Alexandre Francisco dos Santos, de 27 anos, que era carona da motoaquática, caiu na água, batendo a cabeça nas pedras do local.

Condutores de outras embarcações, que faziam manobras pela região, acionaram o Corpo de Bombeiros, que resgataram o rapaz, encaminhado, imediatamente, ao Pronto-Socorro (PS) do Hospital Municipal de São Vicente. Santos foi transferido nesta segunda para o Hospital Frei Galvão, em Santos, onde permanecia internado em estado grave.