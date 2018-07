Capitão da Eslovênia é dispensado no futebol inglês Envolvido na disputa da sua primeira Copa do Mundo, Robert Koren já sabe que também terá que procurar um novo clube na próxima temporada do futebol europeu. O West Bromwich Albion revelou nesta segunda-feira que não irá renovar o contrato do capitão da seleção da Eslovênia.