Capitão da PM é perseguido e baleado em Ribeirão Preto

Dessa vez, a vítima é o capitão Paulo Sérgio Fabbris, de 43 anos, que dirigia uma caminhonete Ranger de cor prata pela rua Chile, no Jardim Irajá, quando notou que era seguido. Ele contou os dois homens na moto abriram fogo contra o veículo. Apesar de ferido, Fabbris ainda conseguiu dirigir até a unidade de emergência do Hospital das Clínicas da cidade.

Os dois homens que atacaram o policial são Cristovão Fernando Galego, de 22 anos, que morreu na hora. O outro é Clovis Almeida de Souza Junior, de 19 anos, socorrido por uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e está internado na Santa Casa de Ribeirão Preto. Ele passou por uma cirurgia e seu quadro de saúde é considerado regular.

Foram pelo menos seis disparos contra o capitão da PM, que não teve, no entanto, nenhum de seus pertences roubados. Oficialmente, o comando da Polícia Militar ainda não se manifestou a respeito. Os policiais militares no Estado de São Paulo estão em estado de atenção com os constantes ataques registrados contra a corporação no Estado. Foram seis ataques distribuídos entre as regiões de Ribeirão Preto, Franca, Araraquara, São Carlos e Cravinhos. A Polícia Civil e o Ministério Público também irão apurar o ocorrido.