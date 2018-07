Capitão de barco de turismo liberta baleia presa em cordas

O capitão de um navio pulou nas águas para libertar uma baleia jubarte que ficou presa em cordas de pesca.

Magnus Spence é o capitão de um barco que leva turistas para observar as baleias nas ilhas no norte da Escócia.

No final do passeio, eles encontraram a baleia de mais de 12 metros enroscada nas cordas que foram descartadas no mar.

A baleia se debatia, mas Spence colocou o equipamento de mergulho, entrou na água e, com uma faca, cortou as cordas.

