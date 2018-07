Capitão de navio faz manobra de emergência no ES O navio Grand Holiday, da empresa Ibero Cruzeiros, precisou fazer uma manobra de emergência por volta das 5h de hoje para não bater em um barco pesqueiro que ingressou em seu trajeto quando o transatlântico navegava pelo litoral do Espírito Santo, seguindo de Maceió para Vitória. O procedimento assustou os passageiros, mas ninguém se feriu. O navio, com 46 mil toneladas, 222 metros de comprimento e 28 metros de largura, tem capacidade para 1.848 passageiros. Sua lotação durante o cruzeiro não foi informada.