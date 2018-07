Capitão que julgava PMs do caso Rafael é preso O capitão da Polícia Militar Lauro Moura Catarino, que julgava os PMs acusados de receber propina do caso Rafael Mascarenhas, filho da atriz Cissa Guimarães, está preso na unidade prisional da PM, em Benfica, no Rio de Janeiro. O oficial foi afastado da função.