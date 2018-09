Capotamento de carro na Rodovia Dutra deixa 6 feridos O capotamento de um carro no km 187 da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, na região de Santa Isabel, em São Paulo, na tarde de hoje, deixou seis pessoas feridas, de acordo com a concessionária Nova Dutra, que cuida das vias. As vítimas foram encaminhados à Santa Casa de Santa Isabel. A pista chegou a ser totalmente bloqueada no momento do capotamento, mas já foi liberada. Segundo a Nova Dutra, não havia nenhum ponto de lentidão às 19h.