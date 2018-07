Capotamento deixa 1 morto e 3 feridos na Anhanguera

Conforme informações da Polícia Rodoviária, um Volkswagen Gol bateu na defesa metálica da via e capotou no canteiro central às 10h20 da manhã deste sábado. Dentro do veículo estavam um condutor e três passageiros, todos homens. Um dos passageiros, informou a polícia, morreu na hora do acidente e os demais ocupantes do carro tiveram ferimentos leves.

Duas vítimas foram levadas para um hospital em Orlândia, cidade próxima ao acidente, e a outra vítima para uma unidade de Jardinópolis, a 18 km do município de Ribeirão Preto.