Caprinos supririam déficit de aleitamento materno

O correto seria que as crianças recebessem essas proteínas pelo leite materno, mas a taxa de amamentação na região é extremamente baixa. Mesmo na região metropolitana de Fortaleza, segundo Lima, o período médio de aleitamento materno é de um mês. "Na teoria, o ideal seria aumentar o tempo de aleitamento, mas, na prática, é uma mudança cultural drástica, muito difícil de ser implementada", avalia Lima.

A estratégia, portanto, seria tirar proveito de um outro hábito cultural do semiárido, que é a criação de cabras. "Muitas famílias já têm o costume de consumir leite de cabra; não é um hábito novo que teríamos de introduzir no comportamento da população", aponta Lima.

O leite enriquecido poderia ser consumido diretamente, com a introdução de cabras transgênicas nos rebanhos, ou as proteínas poderiam ser purificadas e adicionadas ao leite em pó para distribuição. "O mais fácil seria que elas já estivessem no leite", avalia Lima.

Impacto. O número de mortes relacionadas à diarreia infantil foi significativamente reduzido no País nos últimos anos, mas a doença não foi eliminada, e seu impacto na qualidade de vida do semiárido continua alto. Segundo Lima, vários trabalhos demonstram que a diarreia recorrente agrava a desnutrição e compromete o desenvolvimento cognitivo das crianças.

"É uma coisa horrível, que nos impactou muito quando chegamos aqui", conta a pesquisadora Luciana Bertolini, que se mudou de Santa Catarina para Fortaleza com o marido especificamente para este projeto. "A criança entra num ciclo de desnutrição e diarreias consecutivas do qual não consegue sair. Uma criança dessas nunca vai ter as mesmas oportunidades na vida que uma outra saudável." / H.E.