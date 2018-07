Captação dos fundos abertos de previdência quadruplica em setembro

No terceiro trimestre, a captação líquida (diferença entre arrecadação e resgates) do sistema foi de 9,1 bilhões de reais, contra 1,3 bilhão de reais no mesmo intervalo de 2013, informou a instituição, que representa 71 seguradoras e entidades abertas previdência complementar no país.

Com o desempenho dos planos abertos de previdência aberta, a carteira de investimentos fechou setembro em 413,6 bilhões de reais, expansão de 15,3 por cento sobre setembro de 2013.

(Por Aluísio Alves; Edição de Luciana Bruno)