Captados sinais das caixas-pretas do voo 447, diz jornal

O relato apresentado nesta terça-feira no site do Le Monde não cita fontes nem fornece mais detalhes. Nem os militares franceses nem os funcionários do instituto marítimo que opera o mini-submarino estavam disponíveis para comentar a informação, assim como os investigadores de acidentes aéreos.

O avião caiu no Atlântico em 31 de maio na rota entre o Rio de Janeiro e Paris. Todas as 228 pessoas a bordo morreram. As caixas-pretas continuarão a emitir sinais apenas até o fim deste mês. As informações são da Associated Press.