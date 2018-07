Captura dá espaço a ''ala radical''

Baradar é o homem que administra as operações cotidianas do conselho de comandantes do Taleban. Ele sempre foi muito próximo do líder máximo, mulá Omar - de quem foi primeiro-ministro de fato no anos 90, quando o Taleban estava no poder. Os dois são da mesma região do Afeganistão, vêm de tribos aparentadas, combateram juntos os soviéticos e mais tarde fundaram suas próprias madraças.

Era Baradar quem gerenciava as operações cotidianas do movimento, indicando os comandantes-chave e organizando o governo paralelo que o Taleban instalou em grande parte do sul e sudeste do Afeganistão.

Sempre muito prático, ele administrou questões problemáticas, como a detenção de estrangeiros, trabalhou para garantir que as diretivas de disciplina de mulá Omar e implementou as grandes decisões estratégicas do líder supremo.

Com o próprio mulá Omar cada vez mais isolado, temendo ser capturado, a influência de Baradar cresceu nos últimos anos. No entanto, o número 2 do Taleban faz parte dos líderes "mais moderados" do grupo - ou, pelo menos, os "menos radicais".

Ele é uma figura importante do que os afegãos chamam de "velho Taleban" - o Taleban dos anos 90 - para diferenciá-lo do grupo de militantes mais jovens, mais violentos, integrantes do "novo Taleban" que surgiu depois de 2001, ideologicamente muito mais próximo dos militantes jihadistas de grupos como a Al-Qaeda.

"NOVO TALEBAN"

Com a captura de Baradar, o Ocidente pode, involuntariamente, levar o Taleban para uma direção extrema, fortalecendo o radicalismo do movimento.

Mas isso pode, no final, beneficiar o Ocidente, já que esse "novo Taleban" tem muito menos interesse em dar segurança para a população civil, e está mais empenhado em inserir sua marca violenta de justiça islâmica, aderindo à ideologia no estilo global da Al-Qaeda. Isso pode corroer o apoio ao Taleban em áreas como Helmand.

Se, como parece provável, a captura do mulá Baradar sinaliza uma mudança de atitude de autoridades responsáveis pela segurança no Paquistão, reconhecendo que dar refúgio para o Taleban não ajuda seu país, essa nova posição significa uma mudança de enorme importância estratégica.

Contudo, é errado tirar conclusões imediatas. Desde que as primeiras grandes cidades do Afeganistão começaram a ser controladas por forças afegãs e ocidentais, em novembro de 2001, paquistaneses se empenharam em afastar, de qualquer maneira, o que viam como uma influência indiana e ocidental no país, garantindo uma boa posição no caso de uma retirada das forças ocidentais. Esse objetivo continua valendo.