Cara de cinema - ao toque de um botão

Desenvolvido por uma empresa americana, o Lutron virou sinônimo de automação de iluminação. Segundo Suelene Checoli, gerente da La Lampe (que é um dos representantes da Lutron no Brasil), o sistema pode ser instalado em qualquer ambiente, "desde que a fiação seja preparada para isso, de preferência com orientação de um profissional capacitado".

Cada ambiente exige a instalação de seu próprio equipamento de controle. Se os espaços forem integrados, basta um. As cenas são gravadas seguindo as sugestões de técnicos da empresa. Elas são pensadas para ocasiões específicas, como uma festa, um jantar íntimo, o momento de leitura. "Um aparelho programa até quatro cenas diferentes, que podem ser alteradas", diz Suelene. " Um ajuste é simples, mas a troca de cena exige a intervenção de um especialista."

O Lutron permite programar transições de cena em alguns segundos ou de forma lenta. O sistema (que custa R$ 5 m il na La Lampe) é acionado por um simples toque no botão para a troca de cena e dimerização (maior ou menor intensidade da luz) ou por controle remoto (R$ 580).

Iluminação cenográfica em quatro passos

CLARO X ESCURO

Como no cinema, no teatro e na TV, pressupõe contraste de luz e sombra, ao contrário de uma iluminação homogênea, chapada. Em casa, põe foco em objetos, quadros e texturas

PAREDE + TETO

Projetos cênicos pedem menos pontos de luz no teto e iluminação complementar com abajures e luminárias de piso, que também podem ser comandadas pelo sistema de automação

PALHETA DE CORES

O Lutron permite criar composições em RGB - sistema de cores formado por vermelho (red), verde (green) e azul (blue) que, mescladas, dão origem a infinitas tonalidades

FORTE X FRACO

Para potencializar seu efeito, cada cena programada no sistema pode contemplar diferentes intensidades de cor e percentuais maiores ou menores de determinados pontos de luz que incidem sobre um objeto específico

ESPAÇO PARA O CORPO E PARA A ALMA

Na sala usada para ioga e meditação, luzes embutidas em rasgos no teto e no piso destacam a textura da parede de alvenaria, aqui refletida no espelho. O jardim, iluminado por fachos estratégicos, é parte do contexto

O tempo e a intensidade das luzes na sala de ioga é sincronizado às sessões de exercícios

VARIAÇÃO DE CORES PARA MUDAR O CLIMA

A cenografia escolhida para a noite ressalta tanto a textura da parede de pedra canjicona quanto o painel de alvenaria, onde luzes de cores variadas se refletem. Os spots do teto destacam o tapete vermelho, no centro da sala

As luzes refletidas na parede branca cercada de preto dominam o ambiente, no qual a barra de exercícios também se destaca

