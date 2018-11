Caraguatatuba tem maior número de praias poluídas

O boletim aponta a cidade de Caraguatatuba com o maior número de praias impróprias para banhos. São oito locais com problemas, incluindo as prais Martim de Sá, Prainha e Indaiá, que ficam no centro e são bastante frequentadas.

Em Ubatuba, cinco locais estão nessa situação, entre eles as praias do Itaguá e Perequê Mirim e a foz do rio Itamambuca. São Sebastião e Ilhabela tem três praias impróprias, respectivamente. A prefeitura de Ilhabela está mapeando 400 cachoeiras em áreas de preservação, algumas ocupadas irregularmente, o que acaba poluindo os cursos d''água que desembocam nas praias.

Água e esgotos - Se as praias apresentam problemas de poluição, a falta de água, outra preocupação dos turistas, não deve ser problema nesse ano, conforme garante a Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo (Sabesp), que investiu R$ 6 milhões em obras para abastecimento na região. A vazão de água, segundo a empresa, aumentou de 190,5 milhões de litros do ano passado, para 200,8 milhões de litros nessa temporada.

A balneabilidade das praias também é alvo da Sabesp e das prefeituras.

Em Caraguatatuba, a Secretaria de Meio Ambiente, juntamente com a Vigilância Sanitária e a Sabesp realizam a campanha ''caça esgoto'', que pretende realizar pelo menos três mil novas ligações de esgoto na temporada. A meta é passar de 34% para 72% as ligações conectadas à rede.