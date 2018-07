Carandiru: 'prefiro bandido morto', diz advogado de PMs Ex-policial da Rota, o advogado dos réus do 4.º andar do Pavilhão 9 do Carandiru disse aos jurados nesta terça-feira, 18, que matou "muitos bandidos em legítima defesa". Celso Vendramine, que trabalhou no 1.° Batalhão de Choque na década de 1980, antes de se tornar criminalista, ainda afirmou a um dos promotores que "dê graças a Deus pelos bandidos que matei". A primeira fase de debates terminou por volta das 18 horas de ontem, após as falas de acusação e defesa, que fizeram suas exposição aos jurados por 2h30 cada. Agora, o julgamento entrará na fase de réplica e tréplica, onde cada parte poderá apresentar seus argumentos por até duas horas. Como o juiz Rodrigo Tellini está com infecção de garganta, por recomendação médica o julgamento será retomado nesta quarta-feira.