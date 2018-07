Caranguejos e aranhas se recuperam após 1 ano Caranguejos, insetos e aranhas que vivem em pântanos afetados pelo vazamento de petróleo da BP em abril de 2010 no Golfo do México foram bastante afetados pela exposição ao óleo, mas também apresentaram uma resiliência suficiente para se recuperarem um ano depois. O resultado foi divulgado anteontem na revista PLoS ONE por pesquisadores da Universidade de Houston.