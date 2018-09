Carcereiro é agredido por preso dentro de cadeia em São Paulo

Um carcereiro da Penitenciária de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, foi espancado a pauladas por um detento, no último dia 9. Logo após a abertura das celas, o preso pegou um cabo de vassoura e atingiu o carcereiro nas costas e no braço. Segundo informações da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), foi prestado socorro ao funcionário agredido e lavrado o boletim de ocorrência junto ao Plantão Policial. Um procedimento disciplinar para apuração dos fatos também foi instaurado.