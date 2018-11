Cárceres em chamas

Madrugada do dia 8 de dezembro. Um conflito entre grupos de presos provocou um grande incêndio num dos pavilhões do Centro de Detenção de San Miguel, em Santiago do Chile, deixando 81 presos mortos. Mais uma vez a América Latina exibe, por meio de seus cárceres, cenários de barbárie.

Desde o final dos anos 70 pode ser feita uma longa lista de motins e intervenções policiais que deixaram marcas sangrentas nos presídios do continente. Apenas alguns exemplos: 60 presos mortos na Cárcel de Devoto, em Buenos Aires, na Argentina, em 1978; 108 na Cárcel de Sabaneta, em Maracaibo, na Venezuela, em 1994; no presídio de Urso Branco, em Porto Velho, em Rondônia, foram 27 só em janeiro de 2002; morreram 104 no presídio de San Pedro Sula, em Honduras, em 2004; foram 135 na prisão de Higuey, em São Domingos, na República Dominicana, em 2005; 39 mortos em Santiago Del Estero, em 2007, também na Argentina; 25 morreram na cadeia de Ponte Nova, em Minas Gerais, em 2007. Em quase todos esses casos, as mortes foram provocadas por conflitos entre presos e por incêndios.

É fato que mortes de presos em massacres perpetratados por intervenções policiais declinaram na América Latina, especialmente no Brasil. Mas é muito constrangedor constatar que, em plena democracia, as mortes de presos ? sob a responsabilidade do Estado ? se dão em decorrência de conflitos entre "facções", "maras", "partidos", "pandillas", etc. Como se as autoridades não tivessem nenhuma responsabilidade sobre a manutenção da ordem interna das prisões.

Estamos cansados de ver autoridades atribuírem aos próprios presos a responsabilidade pelas piras de corpos que são erguidas, pelas cabeças que são cortadas, pelos esquartejamentos de corpos, como se os suplícios medievais pudessem ser reconfigurados nesses territórios que estão ? é conveniente não esquecer ? sob a responsabilidade das autoridades judiciais e dos governantes.

Em vários dos casos mencionados anteriormente há uma narrativa conhecida, enfadonha, que se repetiu nessa semana na prisão de San Miguel, no Chile. Ela tinha capacidade para 1.100 presos, mas abrigava 1.960; na hora do conflito havia apenas quatro agentes penitenciários. A deterioração das condições de encarceramento, a escassez de funcionários e as deficiências de assistência judiciária tinham sido denunciadas pela Corte de Apelaciones naquele país, num relatório trazido a público em outubro.

As políticas penais no continente aceleraram o encarceramento em massa das últimas décadas e só tornaram ainda mais agudos os problemas de déficit de vagas. Aqui, como nos demais países vizinhos, as prisões são massivamente povoadas por homens jovens, pobres, afrodescendentes ou indígenas, presos por crimes contra a propriedade (ou pequenos traficantes). Ilegalidades de grande porte só raramente fornecem ao sistema prisional alguns de seus protagonistas. Um dos presos mortos em San Miguel, de 22 anos, estava condenado a poucos meses de prisão por vender cópias pirateadas de filmes na rua.

No Brasil, a situação é igualmente preocupante. A população encarcerada, em junho de 2010, era de 494.237 presos, tornando-a a quarta maior do mundo (somente nos ultrapassam os EUA, a China e a Rússia). O porcentual de presos provisórios, quer dizer sem sentença, no Brasil tem oscilado entre 32% e 37%. Entre 1990 e 2009, enquanto a população brasileira aumentou 27%, a população carcerária cresceu 400%. De acordo com o Departamento Penitenciário Nacional (Depen), para uma população de quase 500 mil presos a capacidade de vagas é de cerca de 300 mil. De junho de 2009 a junho de 2010, a população presa aumentou 25 mil, mais de 2 mil por mês. Nesse cenário de situações sub-humanas e de flagrante desrespeito às leis, não espanta que a pena de prisão não cumpra mais nenhum objetivo positivo para os detentos. Não surpreenderá que as tragédias continuem.

Decididamente, 2010 não foi um ano bom para o Chile. Em fevereiro, um terremoto de grandes proporções deixou cerca de 800 mortos e cidades devastadas; em agosto, um acidente numa mina colocou os olhares do mundo voltados para a agonia de 33 mineiros ali soterrados e aguardando um resgate que se daria somente em outubro, felizmente com grande sucesso. Agora, em dezembro, a morte, por asfixia ou calcinados, de 81 presos do Centro de Detenção de San Miguel. Contra a virulência dos terremotos não há muito o que fazer. Riscos contra os caprichos da natureza podem ser prevenidos pelas mineradoras. Mas é inaceitável deixar que instituições penais sob a responsabilidade dos órgãos do Poder Executivo, do Poder Judiciário, do Ministério Público, em plenas democracias constitucionais, se tornem palcos de carnificinas e territórios de barbárie ? estejam eles no Chile, no Brasil ou em qualquer outro lugar.

FERNANDO SALLA É SOCIÓLOGO E PESQUISADOR SÊNIOR DO NÚCLEO DE ESTUDOS DA VIOLÊNCIA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

PAULO SÉRGIO PINHEIRO É CIENTISTA POLÍTICO E PROFESSOR ADJUNTO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS DA BROWN UNIVERSITY, NOS EUA