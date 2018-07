Cardápio para Hollande inclui picanha, manjar e cocada O presidente francês, François Hollande, foi recebido com um verdadeiro banquete nesta quarta-feira, em seu primeiro encontro fechado com a presidente do Brasil, Dilma Rousseff. O almoço preparado pelo chef do hotel Windsor Barra, Manuel Araújo, tinha no cardápio seis pratos, além de salada e seis sobremesas diferentes.