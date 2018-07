Cardeais cobram nº 2 do Vaticano na última reunião antes do conclave A crise no Banco do Vaticano gerou ontem uma cobrança ao secretário de Estado, cardeal Tarcisio Bertone, por parte de vários cardeais no último dia de reuniões da Congregação-Geral do Colégio Cardinalício, antes do início do conclave, escancarando a divisão na Cúria. A partir de hoje, os 115 cardeais com direito a voto se fecham na Capela Sistina e só saem após a escolha do sucessor de Bento XVI,