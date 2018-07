Cardeais já se articulam para o conclave

O debate geográfico também deve pesar na decisão. Para os italianos, chegou o momento de retomar o trono de São Pedro, depois de 30 anos fora. Mas há quem já defenda abertamente um representante do mundo em desenvolvimento.

"Na Europa, a Igreja está buscando uma nova relação com a sociedade. Na Ásia e na África, a Igreja está vivendo uma grande expansão", disse o cardeal de Viena, Christoph Schoenborn.

Se o cálculo se basear só nos números de votos, tudo aponta para mais uma vitória de um europeu, já que 62 dos 117 votantes são do Velho Continente.

Enquanto os cardeais fazem contas e acionam seus aliados, Bento XVI terá uma agenda carregada até sua saída. Ocorrerão normalmente as visitas ad limina - encontros do papa realizados a cada cinco anos com diferentes grupos de bispos, além das reuniões previstas com os presidentes da Romênia e da Guatemala. Amanhã, Bento XVI recebe sacerdotes da Diocese de Roma. Ele vai falar espontaneamente, sem ler um texto preparado, e deve abordar a renúncia. / J.C e F.D.