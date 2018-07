Cardeal brasileiro critica 'preconceito' da mídia

Ele acrescentou que houve muitas matérias "sensacionalistas" ou "marcadas pelo preconceito contra a Igreja". Sobre o período de sede vacante, intervalo entre um papado e outro, ele afirmou que "a Igreja nunca fica acéfala ('sem cabeça', ou 'sem chefe')", já que seu verdadeiro chefe é Jesus. "A Igreja não depende só do papa", concluiu o cardeal, para quem a responsabilidade do pontífice é compartilhada com todos os sacerdotes.