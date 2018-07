Cardeal de Gana lidera apostas online para novo papa A casa de apostas online irlandesa Paddy Power apontava nesta sexta-feira o cardeal de Gana, Peter Turkson, como favorito para assumir como papa, com retorno 2,75 vezes o valor da aposta no religioso, caso confirmada a escolha no conclave do Vaticano que irá eleger o novo pontífice da Igreja Católica. Em nono lugar, o cardeal de São Paulo, dom Odilo Scherer, era o brasileiro melhor colocado no ranking, com retorno para a aposta nele - caso confirmada - de 16 vezes o valor investido.