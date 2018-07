Cardeal de SP irá a Roma para beatificação de papa

D. Claudio Hummes, arcebispo emérito da cidade, também estará presente no evento em Roma, no dia 1.º de maio.

Em encontro com jornalistas, d. Odilo também recordou a próxima Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que será realizada em agosto, em Madri.

Também manifestou "esperança" de que a próxima jornada fora de Roma ocorra no Brasil com a presença de Bento XVI. Mas ainda não quis confirmar a realização do evento no País.

Fontes do episcopado ouvidas pelo Estado afirmam que o Brasil sediará em 2013 o encontro, que costuma reunir milhões de jovens de todo o mundo. Seria a segunda visita de Bento XVI ao País. A sede mais provável do evento é o Rio. A confirmação ocorrerá no fim da JMJ de Madri.