Cardeal deve justificar sua opção, defende professor

"A universidade escolheu sua preferência na votação, mas sabemos que o cardeal não está obrigado a nomear o primeiro colocado. Só resta saber como a comunidade vai aceitar a decisão da Igreja", diz ele, que é professor de Direito na PUC. "Apesar da prerrogativa, houve uma inobservância da tradição."

O Estado tentou falar com os candidatos preteridos, mas eles não foram encontrados. Questionada, a assessoria de imprensa da universidade informou que os dois não iriam se manifestar neste momento.

O candidato que saiu vencedor no processo, finalizado em setembro, foi o atual reitor, professor Dirceu de Mello, que tentava a reeleição. Ele também é professor do curso de Direito. O outro candidato, professor Francisco Serralvo, ficou em segundo lugar. Apesar de ele não comentar a escolha, integrantes da campanha se mostraram insatisfeitos com a decisão.

A eleição na PUC fora marcada por denúncia de fraude. Na época, a professora Ana Cintra, agora nomeada reitora, exigia a impugnação do certame por conta de problemas com 340 cédulas de votação. Mas os votos chegaram a ser recontados e o resultado não foi alterado.

A escolha para a reitoria da PUC prevê votos de alunos, funcionários e professores. Os votos são ponderados para que cada grupo tenha o mesmo peso na escolha de quem vai comandar a universidade. / PAULO SALDAÑA