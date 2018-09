Cardeal italiano é investigado por corrupção

NÁPOLES, ITÁLIA

O arcebispo de Nápoles, cardeal Crescenzio Sepe, negou ontem as acusações de corrupção pelas quais foi indiciado no sábado. Os supostos crimes teriam ocorrido entre 2001 e 2006, quando esteve à frente da Congregação para a Evangelização dos Povos.

Entre outras funções, a congregação gere um patrimônio imobiliário composto de 2 mil apartamentos em Roma, que em 2009 renderam cerca de R$ 120 milhões em aluguéis.

"Atuei sempre com grande transparência", afirmou ontem o cardeal. Segundo os magistrados, Sepe estaria envolvido na venda de um prédio de 960 m² por 25% de seu valor real ao ex-ministro dos Transportes do premiê Silvio Berlusconi, Pietro Lunardi, também indiciado.

Pela transação, Sepe teria recebido cerca de R$ 5,4 milhões para financiar um projeto de restauração de museus do Vaticano.

Ontem, o cardeal disse que a Secretaria de Estado do Vaticano sempre aprovou seus balanços e que, ao término de seu mandato, teve seu trabalho elogiado por escrito. Sepe, que tem imunidade diplomática, afirmou que colaborará com as investigações. Ele celebrou missa anteontem em Nápoles e foi aplaudido por centenas de fiéis.

Crítica papal. Anteontem, durante a ordenação de 14 padres da diocese de Roma, o papa Bento XVI, que em 2006 afastou Sepe da congregação, fez um duro ataque contra os eclesiásticos que consideram o sacerdócio como uma forma de "conquistar uma posição social" ou de satisfazer suas ambições.