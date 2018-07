Cardiologistas pedem reunião com Temporão A Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular (SBCCV) quer a intermediação do Ministério da Saúde para solucionar uma crise em alguns Estados - por causa da baixa remuneração, as cirurgias estão suspensas em Goiás e o mesmo pode ocorrer na Bahia e no Rio. O ministro José Gomes Temporão diz que soube das reclamações em relação aos valores pagos pelo Sistema Único da Saúde por meio da imprensa.