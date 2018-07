Cardiologistas pedem revisão da proibição de selos em produtos

A Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) vai pedir a revisão da resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) que proíbe associações profissionais de conceder selos de garantia para produtos, como sabonetes e alimentos. A SBC tem seu selo de garantia estampado em cem itens, de pães e bolachas e até em uma marca de hambúrguer - todos considerados pela entidade como saudáveis.

A decisão de recorrer foi comunicada ontem pelo presidente da SBC, Jorge Ilha Guimarães, ao presidente do CFM, Roberto D"Ávila. O pedido de revisão será encaminhado para a comissão que preparou a resolução, publicada ontem no Diário Oficial, e depois encaminhado ao plenário do CFM, para votação. Segundo o CFM, nunca uma resolução teve seu texto alterado logo após sua publicação.

A SBC iniciou a concessão de selos de garantia há 20 anos. Ela argumenta que a ferramenta é útil para orientar a população, principalmente pessoas com problemas de coração, a escolher produtos com baixos teores de gordura e sódio. A entidade sustenta que o selo só é concedido após os produtos passarem por rígidos testes e ser submetidos à avaliação de cardiologistas e nutricionistas independentes.

Em nota, SBC diz que o selo serve até como "corretivo para que indústria passe a produzir alimentos mais saudáveis". A sociedade questiona a legitimidade do CFM para legislar sobre o tema.

A resolução traz uma série de normas para a propaganda de médicos e associações. As normas entram em vigor dentro de 180 dias.

A Sociedade Brasileira de Pediatria também adota a política do selo. Até hoje, três produtos têm a chancela da entidade. Anteontem, o presidente da entidade, Eduardo Vaz, afirmou que a decisão do CFM seria acatada.