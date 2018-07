Cardozo cita combate a crime organizado nas fronteiras O ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, disse na manhã deste sábado que é urgente a integração das forças de combate ao crime organizado para atuação nas fronteiras. "Fazemos um trabalho correndo contra o relógio, no limite das nossas possibilidades", disse o ministro, ao citar a inauguração de dois Gabinetes de Gestão Integrada de Fronteiras, no Paraná e no Mato Grosso do Sul.