Cardozo critica uso de violência em protestos de SP

"É lamentável que ainda existam pessoas que não consigam perceber que, no Estado de Direito, é legítima a manifestação, é legítimo que as pessoas expressem sua opinião, mas não é legítimo que pratiquem atos de vandalismo, não é legítimo que pratiquem atos de violência", disse o ministro, após cerimônia de entrega do Sistema Integrado de Comando e Controle, em Brasília.

"Pedi para a Polícia Federal acompanhar os acontecimentos, eventuais crimes, atos ilícitos que ocorram, em princípio, são da ordem da Polícia Estadual para apurar, investigar. O governo federal está à disposição do Estado de São Paulo, de qualquer outro Estado em que isso aconteça, para apoiá-lo naquilo que for solicitado."