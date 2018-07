Cardozo descarta envolvimento de Lula com investigados pela PF O ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, descartou nesta terça-feira o envolvimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com investigados na operação Porto Seguro, que revelou um esquema de pareceres ilegais envolvendo funcionários de órgãos federais, entre eles a ex-chefe de gabinete da Presidência da República em São Paulo Rosemary Noronha.