Cardozo diz que governador de SC avalia ajuda federal

"Não podemos dizer nem o número nem os nomes, por questão de segurança. Tudo o que governo federal puder fazer, será feito", disse a jornalistas Cardozo, na madrugada deste sábado, ao chegar no camarote da Prefeitura de São Paulo, no Anhembi.

O ministro afirmou que as operações feitas em conjunto com governo de São Paulo, na onda de violência que o Estado enfrentou no final do ano passado, estão em fase final e em breve o resultado será apresentado. Ele fez questão de frisar que possui "uma excelente relação" com o secretário da Segurança de São Paulo, Fernando Grella, que assumiu a Pasta em meio a ataques ocorridos no Estado.

Assim como seu colega de ministério, Alexandre Padilha, Cardozo evitou falar sobre a questão da sucessão no Estado de São Paulo, mesmo apontado como pré-candidato do PT à sucessão de Geraldo Alckmin (PSDB). Ele declarou que "absolutamente não tem qualquer intenção ao cargo" e classificou como especulação a indicação de seu nome.