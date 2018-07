Cardozo e PF dizem que não havia motivo para grampear Rosemary O ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, e o superintendente da Polícia Federal em São Paulo, Roberto Troncon, disseram nesta terça-feira que não havia motivos para pedir a quebra do sigilo telefônico da ex-chefe de gabinete do escritório da Presidência da República em São Paulo Rosemary Noronha, no âmbito da operação Porto Seguro.